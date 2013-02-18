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货币新闻 | 2013年 2月 18日 星期一 09:33 BJT

中国公开市场： 一级交易商今日可申报正回购需求,逆回购暂未亮相--业内人士

路透上海2月18日 - 业内人士周一透露,截至目前,中国人民银行公开市场一级交易商可上报正回购需求,期限为28天和91天.此前逾半年来例行的逆回购操作暂未亮相.

为应对春节长假现金需求高峰,中国央行公开市场全力出手维护资金面稳定,春节前一周净投放量达6,620亿元人民币,创出单周净投放规模新高.

中国今年春节假期为2月9日至15日.

2012年以来,央行公开市场一直未发行央票,仅使用正/逆回购来调节市场流动性.去年二季度末至今,则只滚动进行了逆回购操作,而未有正回购.

公开市场一级交易商一般于周一和周三会上报本周的公开市场需求,具体包括正/逆回购和央票.如果某些操作未出现在需求名单中,就基本不太可能进行该项操作.(完) (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
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