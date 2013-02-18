《香港报摘》--其他报纸重要消息2月18日

* 明报: --风电设备商明阳风电 主席兼首席执行官张传伟表示,该公司去年占全国 新增装机容量约11%,今年1月已经锁定全年2,200兆瓦的订单,估计今年市占率可达到1 5%. * 星岛日报: --接近政府的消息人士透露,港府估计今年度的财政盈余高达500-600亿港元;将 于2月27日公布的财政预算案除了将推出退税、免差饷、公屋免租及综援生果金双粮 等,亦会提高个人入息免税额. --在柬埔寨独市经营赌场的金界 集团首席财务官及执董李维德表示,金 界拟到俄罗斯临海城市海参崴(Vladivostok)拓展赌业,目前已入围获得与该国博彩局 的谈判权,可望参与相关发展. * 苹果日报: --汽车生产商吉利 副总裁戴阳强调,集团现时首要工作是技术转移,现 时不是研究将母公司的海外资产注入的好时机. * 东方日报: --市场消息透露,中国证监会有感于中集集团 在港的上市反应比预期好 ,决定将中集的转板个案作为案例,换言之,日后企业B转H股时多数会以介绍形式在港 上市. * 大公报: --耀才证券 主席叶茂林表示,为应付夜市期货推出,拟增加10%的人手, 但指集团一向设有24小时的环球期货服务, 故对成本没有太大影响. 注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.