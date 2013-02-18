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亚洲 | 2013年 2月 18日 星期一 09:05 BJT

《香港报摘》--其他报纸重要消息2月18日

* 明报:
     --风电设备商明阳风电      主席兼首席执行官张传伟表示,该公司去年占全国
 新增装机容量约11%,今年1月已经锁定全年2,200兆瓦的订单,估计今年市占率可达到1
 5%.
 
   * 星岛日报:
     --接近政府的消息人士透露,港府估计今年度的财政盈余高达500-600亿港元;将
 于2月27日公布的财政预算案除了将推出退税、免差饷、公屋免租及综援生果金双粮
 等,亦会提高个人入息免税额.
     --在柬埔寨独市经营赌场的金界         集团首席财务官及执董李维德表示,金
 界拟到俄罗斯临海城市海参崴(Vladivostok)拓展赌业,目前已入围获得与该国博彩局
 的谈判权,可望参与相关发展.
 
   * 苹果日报:
     --汽车生产商吉利         副总裁戴阳强调,集团现时首要工作是技术转移,现
 时不是研究将母公司的海外资产注入的好时机. 
 
   * 东方日报:
     --市场消息透露,中国证监会有感于中集集团         在港的上市反应比预期好
 ,决定将中集的转板个案作为案例,换言之,日后企业B转H股时多数会以介绍形式在港
 上市.
 
   * 大公报:
     --耀才证券         主席叶茂林表示,为应付夜市期货推出,拟增加10%的人手,
 但指集团一向设有24小时的环球期货服务, 故对成本没有太大影响.
    
    注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
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