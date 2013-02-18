港报财经评论: 泡沫警告变耳边风--信报2月18日

泡沫警告变耳边风 /习广思 刚过去的周末,G20财长及央行会议的结果是”不打货币战”,即承诺不会竞争式地让货币贬值,亦一如预期未有点名日圆的贬值政策.会议结果给了什么讯息?看海外媒体的解读,部分会认为各国政府试图淡化货币战;部分评论则指,各国政府尝试冷却货币战的恐惧.然而,当美国实行三轮QE,加上日本的终极QE后,即使央行没有入市干预,类似的印银纸手段,及至央行行长的”出口术”,无论这是货币战或口水战,还是心理战,央行目的也是希望制造贬值预期,来提高竞争力.两会炒作业绩搵食.资金市看资金流,据野村统计,截至本月13日止,中国股票连续23周录得资金净流入,但涉及金额明显大幅下降.资金流入放缓,一样在香港及亚太区股市出现.近两周资金流放缓,应该不叫人意外,一来是假期因素,加上内地欠缺政策消息,股市内的资金依靠个别公司数据炒来炒去. 香港楼价继续上升,“小阳春”未有转冷之意,中原城市指数连续上升五周后,楼价还会不会上升?在农历新年前,政府再出招压抑楼价的传闻甚嚣尘上,但最终仍未见有动作.金管局”大掌柜”不断提醒,利率随时有逆转风险,近期本港财金官员继续泼冷水.上周财经事务及库务局局长陈家强负责降温,直言资产泡沫爆破的危机愈来愈大.所谓”泡沫”,都是等到爆破一刻,群众才醒觉那是一个泡沫.”泡沫”一日未破,参与者都依然会沉醉当中.然而,有些泡沫非但没有爆破,而且被市场自我吸收,一个明显例子是中国楼市.眼前香港楼市泡沫,背后充满着复杂因素,低息环境固然是理由,但长期供求失衡也是根本原因,不要忽略,中国资金涌港,也是进一步令供求失衡的因素. 近期港股调整期间,高息股持续强势,领汇 调整后回升,有望升破去年11月高位.就算市场的风险胃纳持续提高,但高息产品仍有吸引力,至于是否一个理想的投资,则见仁见智,但低息率已告知大家,升值空间非常有限.虽然资金”弃债从股”未成气候,但这些债券ETF表现是一个很好的指标,过去几个月LQD与标普500走势逆转便是一个例子.值得留意的是,美国投资级别债券在过去三个月持续调整,具代表性的ETFLQD股价在250天线找到支持,自2月起止跌及整固.相反,美股却有后劲不继的迹象,会否有调整风险?3月后的削赤方案将是市场的讨论焦点.

日圆淡友提高警觉 /苏子 刚结束的G20财长及央行行长会议,会后声明内容承诺不会引爆货币战争,然而会议并没有对已把日圆大幅贬值20%的日本作出任何针对性言论,表面看似乎有利日圆淡友继续在本周押注日圆继续大幅下挫,但若用阴谋论看,却会否成为大户们挟日圆短仓的时机?因G20会议没有针对日本,所以日圆淡友一定会感觉良好,并会放胆采取逢高建立日圆短仓的策略,而大户们却趁日圆淡友危机感下降下,把日圆推升,使到不少近日才入市建立日圆短仓的日圆淡友损手受困?值得留意. 美元兑日圆自本月1日以大阳烛升破上月30日所造的91.4高位并企稳在92关口以上波动后,从日线图上看,汇价在近两周所呈现的形态甚有营造顶部的味道;因此,若本周早段一直未见美元兑日圆成功突破上周初的94.42高位并挑战95心理关口,随后更返回92支持关口以下收市,届时宜小心汇价或已在92关口以上成功形成了一个不利后市的见顶形态,后市将会正式跌破20天SMA关键支持(上周五处于91.94),随后朝着90心理关口迈进!短线而言,美元兑日圆要企稳在94阻力以上波动及收市,才有望更上层楼,否则日圆淡友宜提高警觉. 上周四英镑兑美元在跌破1.55心理关口及去年8月2日的1.5488低位后,竟然未能顺势继续下试去年7月25日的1.5456低位已迅即止跌回稳,不似继续向下展开新一轮单边跌市.上周五英镑兑美元虽然再跌破上周四的1.5472低位,但破位后仅低见1.5461便已止跌回升,收市时已企稳在1.55心理关口以上,令去年7月25日的1.5456低位成了短期好淡判别位.从价位走势上看,英镑兑美元已有见底回升的迹象,如本周早段汇价可以克服1.555至1.56重要即市阻力区,料有力上试20天SMA阻力(上周五处于1.572)及1.58阻力关口.短线而言,英镑兑美元要有效跌破1.5456低位支持才可继续看淡.

(2月16日) 大鳄狙击天时地利 /习广思 早前的G7会议沦为口水战后,这个周末的G20会议难道会有所不同?日圆汇价在G20会议前回升,加上近日日本官员四处发动口水战,强调量宽措施并非干预行为.G20会议前俄国财长讲明,货币政策的讨论并非针对日本.德国财长则陈腔滥调地表示,不希望有国家干预汇率.日本央行行长白川方明话,会在G20会议上解释量宽的货币政策,又指日圆贬值旨在反映避险情绪消退.这场货币战,愈来愈像口水战,但对投资者来说,对冲大鳄赚到盘满钵满了,日圆贬值速度短期或缓和下来,但走弱趋势无改. 港股2月有秩序调整,全因资金作怪.恒指持续高位徘徊,引发派货疑虑,事实则是资金先从二三线股获利撤退,重磅蓝筹月初曾多日轮流支撑大局,至农历新年前,恒指终见明显大调整,而且是强势股逐批回落,最终连最强汇控 及濠赌股均急挫.然而,大市整固可能逐步到达尾声,因为许多二三线股份昨日异动,意味着完成整固,再借概念炒上机会不少.二三线股大幅跑赢.昨日多只中小型股急涨,包括龙工 、亿和 、中国玻璃 、信义玻璃 及联塑,共通点是凭藉”城镇化”政策的憧憬炒作;但从另一个角度来看,这批股份由1月初率先调整,至昨日配合大成交上升.事实上,大队尚未归位,为短线炒家提供大好机会,在大市成交乾乾地情况下,不少股份出现异动,亦见资金在板块内轮流追逐,继宝信 后吉利 股价急升,继创维 后冠捷 亦急升,以及多只半新股如翠华 、惠生工程 及卡撒天娇 续有表现.资金按捺不住,尤其是内地两会临近,政策憧憬以及水头充足,均仍会是利好港股的主要因素. 假期前夕,中国信托业协会公布,截至2012年底,全国65家信托公司的总资产规模达到7.47万亿元人民币,意味信托行业已超过保险行业的7.35万亿元,是银行业之后排名第二大的金融行业.截至去年底,信托资产按年增长幅度达55.3%.中国资金仍恋栈这些高危收息产品,情况较美国垃圾债市还要危险.尽管股市投资者憧憬资金由理财产品转移至股市,但眼前信托市场,更叫人担心的是,行业逐步埋下类似”迷债”的炸弹.