全球金市:黄金从六个月低位反弹,中国市场恢复交易

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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美国4月期金 上涨5.70美元,报1,615.20美元.
周五公布的交易数据显示,对冲基金和一些大型投机客削减美国大宗商品多头押注,特别是黄金.
本周将有一连串企业调查结果出炉并得到仔细梳理,以证实2012年惨淡的第四季是否就是全球经济景气谷底.
西方官员周五称,主要国家计划提议放宽禁止与伊朗交易黄金和其他贵金属的制裁禁令,以换取伊朗采取行动关闭其新近扩大的Fordow铀浓缩工厂.(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
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金属期市 LME库存变化 (编译 张若琪; 审校 张涛)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。