全球金市:黄金从六个月低位反弹,中国市场恢复交易

美国4月期金 上涨5.70美元,报1,615.20美元.

周五公布的交易数据显示,对冲基金和一些大型投机客削减美国大宗商品多头押注,特别是黄金.

本周将有一连串企业调查结果出炉并得到仔细梳理,以证实2012年惨淡的第四季是否就是全球经济景气谷底.

西方官员周五称,主要国家计划提议放宽禁止与伊朗交易黄金和其他贵金属的制裁禁令,以换取伊朗采取行动关闭其新近扩大的Fordow铀浓缩工厂.(完)

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