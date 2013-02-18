中国政策: 加强财税和投融资支持,到2015年初步形成物联网产业体系--国务院

路透北京2月18日 - 物联网是继移动通信、互联网之后的第三次信息技术革命.中国国务院日前下发文件称,将加强统筹协调形成发展合力,加强财税政策扶持并完善投融资政策,以推动物联网有序健康发展.

中国政府网周日刊登"国务院关于推进物联网有序健康发展的指导意见"指出,近期目标是到2015年,实现物联网在经济社会重要领域的规模示范应用,突破一批核心技术,初步形成物联网产业体系.

"发展壮大一批骨干企业,培育一批'专、精、特、新'的创新型中小企业,形成一批各具特色的产业集群,打造较完善的物联网产业链."指导意见称.

这证实了路透1月下旬的报导.当时路透援引接近官方的消息人士透露,近期中国政府将很快下发国务院关于推进物联网产业发展的指导意见,加快布局和发展物联网产业.其后相关部门将陆续出台财税、金融、投资等扶持政策.

意见表示,未来要加大中央财政支持力度,统筹利用好战略性新兴产业发展专项资金、物联网发展专项资金等支持政策,集中力量推进物联网关键核心技术研发和产业化.

同时,支持符合现行软件和集成电路税收优惠政策条件的物联网企业按规定享受相关税收优惠政策,经认定为高新技术企业的物联网企业按规定享受相关所得税优惠政策

此外,还将鼓励金融资本、风险投资及民间资本投向物联网应用和产业发展,对技术先进、优势明显、带动和支撑作用强的重大物联网项目优先给予信贷支持,积极支持符合条件的物联网企业在海内外资本市场直接融资.

国务院要求,要加快技术研发,突破产业瓶颈,重点是要加强低成本、低功耗、高精度、高可靠、智能化传感器的研发与产业化,着力突破物联网核心芯片、软件、仪器仪表等基础共性技术,加快传感器网络、智能终端、大数据处理、智能分析、服务集成等关键技术研发创新,推进物联网与新一代移动通信、云计算、下一代互联网、卫星通信等技术的融合发展.

为促进物联网产业的发展,继国务院成立《无锡国家传感网创新示范区部际协调领导小组》之后,2012年8月底,国务院又批准成立了《物联网发展部际联席会议》机制,前者由工信部牵头,后者由发展改革委、工信部牵头.

物联网(The Internet of things)是新一代信息技术的重要组成部分.它的核心和基础仍然是互联网,是在互联网基础上的延伸和扩展的网络.其用户端延伸和扩展到了任何物品与物品之间,进行信息交换和通信.

物联网产业发展与宽带建设、新一代信息建设、云技术、智慧城市、3D打印等领域发展紧密相连,是支撑和带动这些领域发展的支点与核心,是引领全球新兴产业发展的制高点.

据中国物联网研究发展中心主任此前介绍，2011年中国物联网产业的市场规模为2,632.6亿元人民币,同比增长42.5%,2012年的市场规模约为3,650亿元,同比增长38.6%.(完)

欲览"指导意见"全文,请点击中国政府网链接(here) (发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)