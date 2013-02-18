港报财经评论: 大市仍淡静下周见真章--经济日报2月16日

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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大市仍淡静下周见真章 /林瑞芬 调整浪较复杂.若是市底很强,未及众望所归点,调整也可以是约在23,000完结.调整浪走法可能比较复杂.相反,恒指延伸上升浪则为清晰,标志是如能突破2011年两番筑顶而回的技术阻力位近24,500,将预示进入另外一个有力的推动升浪,再多至少二、三千点的上升空间.个人认为,年内恒指最终向上突破24,500再冲高机会较大,突破前的走法暂难定.1月之升势露疲软之态太显着,试想股市要跌,又怎会让散户轻易发现,若以众望所归恒指回试22,400- 22,500为合理的话,可以是轻度近23,000收手,当散户还等紧更低水平买货时已完成调整,大户再冲散户就要抢货,心理压力下抢贵都不知;也可选大震仓,杀到落21,800-22,000让散户又不敢买时,大户收集好先抢上. 4月期指会有5时至11时的交易夜市,对大户作对来讲无疑方便得多,惟恐指数更为难捕捉,对本小散户,只会买卖股票来讲,其实开期指夜市意义不大,反而多一重心理压力,见夜市期指上上落落,心挂挂,第二朝可能又是另一番境地.业内尤其是小型经纪行多一重营运负担,叫苦连天,但港交所 似乎都少理.股场犹如赌场.无法啦!港交所在港股交易是庄家,股场犹如赌场,庄家至怕赌仔不来,赌场24小时大门为你开,港交所一定想开多几个钟吸引人来玩.电脑设备、交易系统投放成本是固定,愈多交易规模效应愈大愈赚钱之道理显浅.港交所昨收报147.9港元,逆市攀升1.5%. 腾讯绩前偷步上.上市公司陆续公布盈警盈喜,2月下旬至3月,业绩对个股牵引强,捕捉买卖考功夫.记得去年腾讯 业绩前股价偷步,业绩后反藉口回吐,其全年度成绩又将于3月中发布,现又是时候偷步.1月多番约于274元筑密集顶,昨轻微突破,收报274.4元,高见276.6元,似乎已进入热身,在业绩前再探281元高位,能否挑战目标300元好睇业绩.”WhatsApp”公布要收费后,相信会刺激到腾讯的”微信”人数.腾讯致力将微信打造成手机平台主要工具似初步成功,只是如何获利或探索中.国内网上消费市场中,若以收入规模及流量计算,腾讯是行业巨头,大部分服务客户量在头三位内.目前10%的活跃客户有购买附加值服务,他们每日平均消费0.2美元,大摩认为这提供较大增长空间.1月尾大摩发表研究报告指,将腾讯加入其”亚洲(除日本)焦点分析名单”.
等待注资津燃加码 /余少文 国企指数蛇年两连升,惟昨日升势动力明显不足,投资者观望A股下周复市,睇好天津津燃 继续走高,短线风险增加,但预期2014年至2015年是收成期,值得候低吸纳.母企燃气垄断天津.上周推介的津燃昨日再创新高,但全日走势却呈”射击之星”,不排除短期有回吐压力,惟股价调整.津燃母公司天津燃气集团跟华润燃气 组合营公司,天津燃气注入旗下天然气资产,润燃则注入约25亿元人民币资金,合营公司天然气资产最后会注入津燃,是津燃股价近期走高原因之一.天津燃气为何曲线注资上市公司,笔者不明白,但天津燃气在天津市的天然气业务占当地95%比重,滨海新区所占比重更达98%,几乎垄断市场. 未来盈利几何增长.天津市政府计划到2015年的天然气供气量达150亿立方米,笔者有点保留,但超过100亿立方米问题不大,若然合营公司资产在今年底至明年注入津燃,则津燃到2015年的天然气供气量可达100亿立方米,当中五成用在电厂、三成供暖、两成在工商,以每立方米0.1元盈利计算,相关业务到2015年盈利可达10亿人民币元,较2012年整体业绩预测盈利1.45亿元人民币高出5倍.当然,母公司注入资产料收股票,届时会摊薄每股盈利. 津燃目前透过母公司向供应商买入天然气,中信证券国际报告指天津燃气每立方米获取0.4元人民币利润,完成注资后,津燃将直接向供应商买气.中信证券料津燃现有管道燃气业务盈利到2014年可达2.3亿元人民币,增长1.7倍,当年整体盈利则可增长76%至2.9亿元人民币,2014年预测PE约15倍.由于现有业务增长可给予持股者一个保护伞,加上天津2015年150亿立方米供气规划,是津燃未来股价上升动力来源,只是目前未有注资时间和融资安排,是风险所在.
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。