港报财经评论: 大市仍淡静下周见真章--经济日报2月16日

大市仍淡静下周见真章 /林瑞芬 调整浪较复杂.若是市底很强,未及众望所归点,调整也可以是约在23,000完结.调整浪走法可能比较复杂.相反,恒指延伸上升浪则为清晰,标志是如能突破2011年两番筑顶而回的技术阻力位近24,500,将预示进入另外一个有力的推动升浪,再多至少二、三千点的上升空间.个人认为,年内恒指最终向上突破24,500再冲高机会较大,突破前的走法暂难定.1月之升势露疲软之态太显着,试想股市要跌,又怎会让散户轻易发现,若以众望所归恒指回试22,400- 22,500为合理的话,可以是轻度近23,000收手,当散户还等紧更低水平买货时已完成调整,大户再冲散户就要抢货,心理压力下抢贵都不知;也可选大震仓,杀到落21,800-22,000让散户又不敢买时,大户收集好先抢上. 4月期指会有5时至11时的交易夜市,对大户作对来讲无疑方便得多,惟恐指数更为难捕捉,对本小散户,只会买卖股票来讲,其实开期指夜市意义不大,反而多一重心理压力,见夜市期指上上落落,心挂挂,第二朝可能又是另一番境地.业内尤其是小型经纪行多一重营运负担,叫苦连天,但港交所 似乎都少理.股场犹如赌场.无法啦!港交所在港股交易是庄家,股场犹如赌场,庄家至怕赌仔不来,赌场24小时大门为你开,港交所一定想开多几个钟吸引人来玩.电脑设备、交易系统投放成本是固定,愈多交易规模效应愈大愈赚钱之道理显浅.港交所昨收报147.9港元,逆市攀升1.5%. 腾讯绩前偷步上.上市公司陆续公布盈警盈喜,2月下旬至3月,业绩对个股牵引强,捕捉买卖考功夫.记得去年腾讯 业绩前股价偷步,业绩后反藉口回吐,其全年度成绩又将于3月中发布,现又是时候偷步.1月多番约于274元筑密集顶,昨轻微突破,收报274.4元,高见276.6元,似乎已进入热身,在业绩前再探281元高位,能否挑战目标300元好睇业绩.”WhatsApp”公布要收费后,相信会刺激到腾讯的”微信”人数.腾讯致力将微信打造成手机平台主要工具似初步成功,只是如何获利或探索中.国内网上消费市场中,若以收入规模及流量计算,腾讯是行业巨头,大部分服务客户量在头三位内.目前10%的活跃客户有购买附加值服务,他们每日平均消费0.2美元,大摩认为这提供较大增长空间.1月尾大摩发表研究报告指,将腾讯加入其”亚洲(除日本)焦点分析名单”.