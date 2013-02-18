港报社评: G20口惠实不至,货币战火蔓延--经济日报2月18日

G20会议声明反对货币战,惟欠实质行动,更未点名指斥挑起战火的日本.会议表面和谐,实则各国同床异梦,发达国势更着力贬汇价,新兴国则欲藉加强外汇管制等求自保,货币战令环球经济添忧,金融市场添乱. G20表面上是发达国与新兴国话语权均等,实际上却仍由发达国主导,各国为求达成一致,往往要削足就履,故今次会议对遏货币战软弱无力,并不意外.发达国将更有恃无恐竞相贬值;日本亦很可能藉央行新行长在下月中上任时,加码推弱日圆;欧盟龙头法国更扬言要制定欧元汇率目标,以遏欧元升势. 对此新兴国断不会坐以待毙,各国密谋自保手段,如推具贸易保护色彩的措施保护本国出口;又或对外来热钱购买资产推惩罚性措施,阻热钱涌入;甚至如委内瑞拉般,索性在上周宣布汇价贬值30%. 此令环球汇市风险不断升温,汇市的急剧波动,首当其冲的将是正常经商贸易,因汇率稍为波动,恐将蚕食愈趋微薄的边际利润,企业若需做汇率对冲,则令成本大增,此无疑是拖环球经济复苏后腿.金融市场更添变数,泡沫一旦爆破,恐酿成新一波金融震荡.在货币战中得益的仅是投机炒家. 发达国只顾眼前利益,图以货币战振经济,最终损人却未必利己,因环球经济与金融市场若再因货币战掀波澜,发达国难以独善其身,恐遭反噬.惟大国执意饮鸩止渴,全球亦只有无奈陪尝苦果.