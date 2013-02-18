港报社评: 另类治疗应纳规管,避免劣币驱逐良币--明报2月18日

本报记者侦查所得,香港原来有不少自然疗法师在名片或诊所门外用上“医生”或“Dr.”的字眼,涉嫌触犯医生注册条例.社会不应歧视传统西医以外的另类治疗方法,但自然疗法目前没有具体法规管辖,难免良莠不齐,政府除应严格执法严打冒认医生的行为外,也应与业界商讨,参考中医规范化的例子,把自然疗法行业纳入规管,让业界在有规矩可依的情况下汰弱留强. 近年脊医、中医等均已建立注册制度,社会不应戴上有色眼镜看待另类疗法的治疗师.只是,既然目前没有特定法例监管自然疗法师,专业监管又欠奉,业界医德及营运手法良莠不齐时有听闻,如今更出现有治疗师用上“医生”的头衔,当中会否出现误导、欺骗,甚至违法的情况,会否有病人因而延误医治,甚至接受错误及有害的治疗,医疗监管当局不能坐视不理.政府必须严格执行现行的相关法例,严打冒认“医生”的行为,把欺骗病人的害群之马绳之于法,保障病人权益.只是严格执法,不代表要把自然疗法“赶尽杀绝”. 自然疗法业界继续目前的体制外做法,继续以“无王管”的方式生存,只会令业界继续神神秘秘,甚至劣币驱逐良币,只要出现一个害群之马,令病人身体受损,就会令整个行业蒙污,叫病人避之则吉.唯有正式纳入规管监察,把业界规范化,才可汰弱留强,把行业纳入正轨,杜绝招摇撞骗之徒,为病人在传统医药之外寻找可靠的另类治疗方法.