港报社评: 回收利是封由家庭做起--星岛日报2月18日

求神拜佛,不及行善积德.不少人在新春佳节去黄大仙祠和车公庙上香,祈求新年转个好运;简单如利是封的处理,都可以成为积福之源.近年环保意识抬头,回收废纸系统做得不错,不少利是封不再落于堆填区.环保组织绿领行动发起回收利是封循环再用. 华人社会传统过年,由新衣新鞋,到新利是封新纸币,样样求新,还可以引入新意识,加强环保元素.政府和银行推行以半新的“迎新纸币”,供市民选择代替崭新纸币封利是,得到不少市民接受;大家明白,派利是旨在表达心意,若然讲求实际的话,纸币面额会比新旧受注重.利是封作为纸币的“包装”,更加不需要拘泥新旧. 绿领行动3年前开始回收利是封,去年回收了约90万个,今年希望把回收量倍增到超过200万个.即使如此,比起组织所言港人使用量逾亿,回收率仍然偏低.回收后可供循环再造的利是封,可以从任职机构或相熟银行等渠道,免费取得新利是封,就算自己花钱购买,所费不多.环保组织可以考虑加强与志愿机构合作,增加基层家庭取得免费旧利是封的机会. 有些家庭已经付诸实践,就是在家庭内部循环再用,子女收到的利是,拆开后把利是封交回给家长使用.对中产家庭来说,这种安排节省不了多少钱,但是藉此培养子女爱护地球的意识,比利是钱更令子女终生受用.