美国议员指责奥巴马政府未能保护伊朗异见人士

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路透华盛顿2月17日电 - 美国议员周日指责美国总统奥巴马未能保护伊朗异见人士免受伊朗当局迫害，敦促异见人士应获准回到位于伊拉克的营地中。此前，伊朗异见人士在伊拉克首都巴格达附近的营地遭致命袭击。

由罗拉巴克(Dana Rohrabacher)领导的国会代表团表示，奥巴马政府不应支持伊朗异见人士组织Mujahadin-e-Khalq(MEK)成员迁往不安全的地方。

2月9日他们在巴格达西部前美国军事基地“自由营”(Camp Liberty)的基地遭到火箭袭击，至少五人在袭击中丧生。联合国对该袭击予以谴责。

在巴黎结束了与伊朗异见人士领袖玛丽亚姆·拉贾维(Maryam Rajavi)的会晤后，美国国会代表团在声明中称：“美国同意让那些我们承诺为其提供保护的人迁往‘自由营’是不道德的，我们明知道他们在那里不会受到合理保护，只是因为我们想取悦伊拉克总理马里基(Nuri al-Maliki)和伊朗政府。”

拉贾维是伊朗反抗力量全国议会(National Council of Resistance of Iran)的负责人。

MEK去年从伊拉克的阿什拉夫营地迁出。该组织呼吁推翻伊朗神权统治者，并曾在20世纪80年代与前逊尼派领导人萨达姆的军队在两伊战争中并肩战斗。

在什叶派穆斯林政府的领导下，MEK在伊拉克不再受到欢迎。自美国领导的军队2003年入侵并推翻萨达姆政权后，什叶派穆斯林掌握了伊拉克政权。

但一些美国政治家将该组织视为是推翻伊朗当权派的潜在反对力量，并着手在华府筹划此事。

上述美国国会代表团称：“伊朗需要更迭政权，MEK可以帮助实现这个目标。”他们还因联合国未能授予更多在“自由营”的MEK成员以难民身份而强烈抨击其在伊拉克的行动。(完)