港报社评: 既"派糖"纾困,又设基金谋长远--文汇报2月18日

财政司司长曾俊华将于下周三宣读新年度财政预算案,多个团体昨日请愿,要求政府提供各类津贴和补助纾解民困.短期而言,政府可以适量“派糖”,但不要一刀切,而是帮助那些有需要的市民,纾缓生活压力.不过,长远而言,本港面对人口老化问题,福利开支有增无减,但在低税制下无可能大幅加税,因此政府需及早筹谋,在预算案中拨出一定款项成立基金,应付未来与日俱增的福利需求,增加应对人口老化等问题的能力. 今个财政年度首9个月,政府录得400亿元盈余,预计本年度完结时盈余可能更多,市民期望政府纾解民困.目前市民的生活开支增加,政府有需要针对市民诉求推出纾困措施,缓解市民所急.政府过去曾推出派钱措施,但从请愿团体诉求可以看出,派钱亦非主流意见.政府应具体掌握市民目前面对的困难,例如生活必需开支情况,提出具针对性措施;并研究把关爱基金的项目化为长远措施,重点支援N无人士,将资源用得其所,令纾困措施有的放矢,有效扶助弱势社群,发挥补助效用. 虽然目前政府储备充裕,但印花税和卖地等非经常性收入难以预测,低税和人口老化更进一步加剧未来财政负担.政府需未雨绸缪,及早筹备资源,针对长者和N无人士等需求,把公帑用于有助香港长远发展的计划和措施上.扶贫委员会更需及早定立长远扶贫政策,令扶贫工作有规可循.