更新版 1-中国公开市场： 今日仅可报正回购需求,逆回购或逾七个月首次缺席

* 今日仅可申报正回购需求,未见逆回购

* 逆回购本周可能逾七个月来首次暂停操作

* 利率互换反应明显,早盘涨约5个bp (新增交易员评论及市场反应)

路透上海2月18日 - 春节后首周,中国央行公开市场即现新动向.作为市场流动性主要供给支撑的逆回购例行操作,本周可能逾七个月来首次缺席.对未来资金面的担忧对市场已有所扰动,利率互换周一早盘涨约5个基点(bp).

交易员认为,或许是节后资金宽松原因导致央行暂停了逆回购操作,不过这种停止是否具有持续性,目前还难以判断.

业内人士稍早透露,中国人民银行公开市场一级交易商可上报正回购需求,期限为28天和91天.此前逾七个月以来例行的逆回购操作暂未亮相.

北京一银行交易员称,受逆回购未现身影响,早盘利率互换上涨约5个基点,"把前两天跌的涨回来了.(逆回购)既然不发那肯定是(资金)挺充裕吧."

不过现券市场,目前收益率变化幅度则相对较小.

北京时间9:51,资金市场质押式回购主要品种中,只有隔夜 有成交,加权利率报在1.87%,与上日几无变化;本周公开市场将有8,600亿元逆回购到期,为资金流出因素.

不过华南一银行分析师指出,虽然节后机构资金需求减少,但央行立刻全部停止逆回购的做法还是略有些意外.

"节后觉得央行会收一些(资金回去),但全部停了逆回购还是挺怪异的,现在看不出什么(政策预期)信息."该分析师表示.

为应对春节长假现金需求高峰,中国央行公开市场全力出手维护资金面稳定,春节前一周净投放量达6,620亿元人民币,创出单周净投放规模新高.

中国今年春节假期为2月9日至15日.

2012年以来,央行公开市场一直未发行央票,仅使用正/逆回购来调节市场流动性.去年二季度末至今,则只滚动进行了逆回购操作,而未有正回购.