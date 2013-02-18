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亚洲 | 2013年 2月 18日 星期一 10:07 BJT

《汇市简讯》美元兑日圆以外亚洲货币获得强劲买盘的支撑

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* 美元兑日圆以外亚洲货币开局走势缓慢,目前全线获得买盘支撑,因为日圆走疲

* 日本官员旨在打压日圆汇价的言论频出

* 20国集团(G20)和七国集团(G7)峰会结束后,日本似乎认为其政策获得了放行

* 地区央行疑似有意扭转过去几周日圆以外亚洲货币的涨势

* 如果美元兑日圆升穿94.25,可能会打开上涨的闸门.(完)

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