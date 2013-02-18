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市场报道 | 2013年 2月 18日 星期一 10:08 BJT

《汇市简讯》美元/加元近期内可望升至1.02加元

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* 自9月触及低点以来,美元/加元的交投高点和低点都有所上移

* 近期一连串空头的日线蜡烛图在技术面没有造成冲击

* 周五能否从平价支撑水准再次走高?

* 长期和较短期趋势通道阻力位均在1.02附近

* 未来几日料升至1.02,可在美元回落时作多

* 技术图表:(link.reuters.com/baq95t)(完)

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