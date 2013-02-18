台湾债市: 公债RP利率持稳,观察节后资金回笼状况

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透台北2月18日 - 台湾公债10天期附买回(RP)利率周一持稳,由于交易商多在农历新年前将资金落点排开,再加上没有买卖断的资金需求,因此多以期续做为主,利率维持年前水准不变.
券商调度人士表示,明日以后,交易商的资金需求才会陆续浮现,不过随着春节后资金回笼,以及缺券状况依旧的情形来看,短期内RP成交利率仍不排除有小幅下调机会.
"刚开工,以到期续做为主."他说.
另一大型券商交易员则称,市场还是延续年前缺券的状态,近期也少有新券交割,接下来就看资金回笼状况如何来决定RP的利率.
证券商的公债10天期附买回利率成交区间在0.69-0.71%,与上日同.一个月期公司债RP利率交投区间则在0.79-0.80%,同于上日.(完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
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路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。