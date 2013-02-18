台湾债市: 公债RP利率持稳,观察节后资金回笼状况

路透台北2月18日 - 台湾公债10天期附买回(RP)利率周一持稳,由于交易商多在农历新年前将资金落点排开,再加上没有买卖断的资金需求,因此多以期续做为主,利率维持年前水准不变.

券商调度人士表示,明日以后,交易商的资金需求才会陆续浮现,不过随着春节后资金回笼,以及缺券状况依旧的情形来看,短期内RP成交利率仍不排除有小幅下调机会.

"刚开工,以到期续做为主."他说.

另一大型券商交易员则称,市场还是延续年前缺券的状态,近期也少有新券交割,接下来就看资金回笼状况如何来决定RP的利率.