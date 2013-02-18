人民币汇率: 建议在7.5%年波幅内完全由市场供求自发决定汇率--专家

路透北京2月18日 - 中国社会科学院世界经济与政治研究所研究员张斌和何帆发表文章称,央行去年减少了外汇市场数量干预,今年只要在人民币外汇中间价格的管理方面再进一步,人民币汇率形成机制就基本实现既定的汇改目标.

他们在《财经》杂志发表文章建议,保持人民币兑美元汇率 每日上下1%波幅限制,并明确宣布人民币汇率波幅实施年度波幅上下限管理,每年上下波动幅度不超过7.5%,在此范围内,人民币汇率完全由市场供求自发决定.

该建议实际上取消了中间价 的价格管理,将价格形成的决定权交给市场,同时也为市场明确了监管干预介入的预期.

"当且仅当人民币/美元汇率或者是人民币对一篮子货币的加权汇率突破年波幅7.5%的时候,央行才通过量价配合的方式干预外汇市场."文章称.

作者认为,与当前人民币汇率形成机制相比,这个方案的主要特点是央行对外汇市场的干预从常态现象变为例外现象,人民币/美元汇率可能因此有更大的波动.

同时,连续的、绝大多数情况下由市场供求决定的交易价格,降低了由于频繁干预带来的风险和不确定性;有利于更加合理、充分地反映市场供求关系,进一步贴近均衡汇率;更充分地利用汇率价格杠杆调节市场供求,进而起到促进国际收支基本平衡、宏观经济稳定和优化实体经济资源配置的作用.

文章并称,对人民币名义汇率设定7.5%的年波幅,不会明显放大汇率波动对实体经济的冲击,因真实有效汇率波幅提高幅度有限;同时会引导市场参与者预期,促使汇率在目标区间内平滑波动.

此外,扩大人民币汇率波幅后,可以进一步有序调整资本项目管理.因市场得以自发地纠正由于价格扭曲带来的短期资本套利行为,本项目下的供求关系得以更加合理地体现,同时资本项目管制在面临重大外部冲击的时候,还能充当必要的防火墙角色.

央行制定人民币外汇中间价的原则来自于2005年7月21日所确立的人民币汇率形成机制改革方案,这个方案指出人民币汇率改革的目标是"促进国际收支基本平衡,维护宏观经济和金融市场的稳定".

当前人民币汇率制度为"实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度",央行通过每日公布的中间价指定当日汇率的波动中枢,而中间价并不等于上一个交易日市场供求力量决定的收盘价.

文章称,该做法过于频繁地干预了外汇市场,中间价变化难以有效促成市场供求平衡,扭曲了市场供求关系,很多机构客户跨天交易面临着很大风险,打击了市场交易积极性.