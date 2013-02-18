中国债市动态: 现券略走软IRS短端升幅明显,逆回购或暂停引谨慎预期

路透上海2月18日 - 中国银行间市场周一早盘现券走势偏软,IRS 短端则升幅明显,因今日公开市场意外暂停逆回购需求申报,令市场对未来资金面预期趋向谨慎.

市场人士认为,年初以来债市的表现不弱,若公开市场资金支持力度下降,将对现券表现形成压制.

"IRS上来点,(一年期)比昨天上了4-5个(基)点,现券就还好,不太明显,"上海一外资银行交易员称.

他并指出,短券收益率盘初曾冲高2-3个点,但随后缩减涨幅,目前较昨日收盘仅小涨,而中长债早盘成交仍偏清淡.

上海另一银行交易员则指出,公开市场逆回购需求暂停申报对债市的短期影响更多是心理层面上的,不过当前经济持续向好,基本面对现券仍偏利空,年初以来债市表现尚可主要是资金推动的,如果这一利好亦消失,债市后市堪忧,因此应密切关注后续央行的政策动向.

春节后首周,中国央行公开市场即现新动向.作为市场流动性主要供给支撑的逆回购例行操作,本周可能逾七个月来首次缺席.