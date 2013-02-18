《中国新债预测》国开行首次增发"F4"浮息债,资金面暂续宽料需求无忧

* 招标品种: 国开行第6-9期浮息债增发(一年期定存基准

* 期限及金额:3/5/7/10年,总额不超200亿元人民币

* 招标时间: 3/5年 周二(19日)9:30-10:30; 7/10年 周二(19日)9:30-11:10

* 受访人数: 7位(银行、券商

* 预测区间: 63bp至85bp、94bp至108bp、115bp-131bp、132bp-142bp

* 预测均值: 79bp、103bp、121bp、138bp

路透北京2月18日 - 中国国家开发银行 将于周二首次增发今年第6-9期一年定存浮息金融债(市场戏称为"F4").路透调查显示,虽然央行暂停逆回购需求申报,或令机构对流动性偏暖预期在未来有所松动;但鉴于当前资金情况未脱宽松,预计明日新债需求无忧,且稍短期限相对略受青睐.

受访交易员并表示,市场配置压力尚未完全释放,也成为利多明日新债发行的原因之一.不过他们提到,本期新债缴款日期为周四,届时公开市场将有逾4,000亿元人民币逆回购资金到期,这或令部分谨慎型投资者有所忌惮.

"虽然暂停逆回购需求申报,但我觉得对明天新债影响不大,因为春节前投放的现金会逐渐回流至银行,目前银行间市场资金面还是比较宽松的,资金利率也较低."华南一银行分析师称.

上海一银行交易员认为,虽然公开市场可以申报正回购需求,但不一定会实际操作.现在的资金面还是很宽松的,所以预期短期限券种的需求会相对略强一些.她并乐观表示,"现在有了SLO(短期流动性调节工具),大家对资金面也不会有太紧张的预期."

春节后首周,中国央行公开市场即现新动向.作为市场流动性主要供给支撑的逆回购例行操作,本周可能逾七个月来首次缺席.

目前中债定存基准浮息政金债曲线 显示,三年、五年、七年和10年期利差分别为84.04bp(基点)、107.13bp、121.77bp和139.52bp,对应收益率为3.8404%、4.0713%、4.2177%和4.3952%.

参考银行间债市固息政策性金融债(国开行)到期收益率曲线 计算二级市场浮息政金债与固息政金债的利差,三年、五年、七年和10年期分别为9.95bp、0.51bp、-8.27bp和1.45bp,仅七年品种现负利差.

今年以来,因资金面维持宽松,且数期新债获配置盘大力介入,致一级债市"暖意融融".国开行1月15日首次发行的今年第6-9期浮息债,三,五,七,10年期的中标利差分别为90基点(bp),112bp,128bp和145bp,其中三年和五年期品种更受追捧.

该次增发债具体条款如下:

第六期第一次增发 第七期第一次增发

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招标量 不超过50亿元 不超过50亿元

期限/计息方式 三年/浮息 五年/浮息

利率基准 一年定存基准 一年定存基准

招标时间 2月19日9:30-10:30 2月19日9:30-10:30

招标方式 单一利差(荷兰式)招标 单一利差(荷兰式)招标

起息日 1月17日 1月17日

缴款日 2月21日 2月21日

分销期 2月20日-2月21日 2月20日-2月21日

上市日 2月27日 2月27日

基本承销额 无 无

付息频率 半年付息 半年付息

承揽费 债券面值的0.05% 债券面值的0.10%

发行人增发权利 保留 保留

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第八期第一次增发 第九期第一次增发

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招标量 不超过50亿元 不超过50亿元

期限/计息方式 七年/浮息 10年/浮息

利率基准 一年定存基准 一年定存基准

招标时间 2月19日9:30-11:10 2月19日9:30-11:10

招标方式 单一利差(荷兰式)招标 单一利差(荷兰式)招标

起息日 1月17日 1月17日

缴款日 2月21日 2月21日

分销期 2月20日-2月21日 2月20日-2月21日

上市日 2月27日 2月27日

基本承销额 无 无

付息频率 半年付息 半年付息

承揽费 债券面值的0.10% 债券面值的0.15%

发行人增发权利 保留 保留

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