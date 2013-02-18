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亚洲 | 2013年 2月 18日 星期一 10:55 BJT

《汇市简讯》印度紧缩预算可能打压卢比前景

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印度紧缩预算对于卢比多头来说不是好消息,尤其是在经济成长处于10年低位之际.虽然紧缩预算可能延长目前的债市上涨行情,但由于目前经常账赤字仍然较高且通胀问题比较棘手,印度央行可能不会配合以大幅降息.

上周五美元/卢比突破100日移动均线54.10,有望重新测试54.40(11月至2月跌势的50%费波纳奇回档位).(完)

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