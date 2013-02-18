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亚洲 | 2013年 2月 18日 星期一 11:03 BJT

《汇市简讯》欧元兑英镑盘整走势,但趋势向上

0243 GMT

* 周五海外市场大量抛盘已被消化,亚洲交易时段在窄幅区间波动

* 欧元人气正面,数据疲软和英国央行言论温和为英镑利空因素

* 主要趋势为向上,尽管连续两周停滞

* 动能指标为负面

* 0.8570/75及上周高位0.8685分别为支撑位和阻力位

* 图表请点选:(link.reuters.com/kaq95t)(完)

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