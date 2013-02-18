哈格尔任美国国防部长提名很可能获得通过--参议员麦凯恩

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
(本文由路透中文网编译并提供)
路透华盛顿2月17日 - 美国共和党资深参议员麦凯恩周日表示，共和党将放弃推迟哈格尔(Chuck Hagel)任国防部长投票的策略，称哈格尔很可能拥有足够的支持，确保其获得该关键职务。
亚利桑那州参议员麦凯恩在作客NBC电视台《会见新闻界》(Meet the Press)节目时表示：“我们回来后会举行投票，我相信，哈格尔参议员可能会获得担任国防部长职位的足够选票。”麦凯恩曾带头反对哈格尔担任国防部长。
民主党人已确定将于2月26日举行投票，这时议员们将在休假一周后返回议会。共和党人上周推迟对该提名的投票，这也是参院首次采用拖延战术阻挠国防部长人选通过。
一旦获准投票，哈格尔料将能轻易获得所需51票的绝对多数，确保其获得该职位，因民主党人拥有参院100席中的55席，
如果获得通过，现年66岁的哈格尔将接替74岁的帕内塔担任美国防部长。
因反对前总统小布什对伊拉克战争的处理，作为参议员的哈格尔与共和党立场背离。自奥巴马1月7日提名他担任国防部长以来，哈格尔就面临来自共和党人的猛烈抨击。
一些共和党人质疑哈格尔是否对以色列足够支持，是否在伊朗问题上足够强硬，以及是否有能力领导五角大楼。麦凯恩周日继续表达了这些忧虑。(完)
编译：靳怡雯 发稿：程芳
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。