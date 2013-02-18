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亚洲 | 2013年 2月 18日 星期一 11:34 BJT

韩国金融: 汇率议题已被视为金融体系主要风险之一--央行调查

路透首尔2月18日 - 周一公布的一项韩国央行调查显示,国际社会在汇率政策上的冲突,已对韩国金融体系构成新的重大风险,而有关美国及中国经济的疑虑则有所降温.

调查显示,在韩国金融体系的前五大风险因子中,家庭债务持续高居首位.韩国家庭债务水准为平均一年可支配收入的1.5倍以上,在全球名列前茅.

韩国央行的调查访问90位金融市场人士,以复选方式回答,82.2%受访者认为家庭债务为最大风险,但归类于中期风险.

汇率冲突则以57.8%居次.

20国集团(G20)周末会议重申不会发动货币竞贬,但承认这是货币刺激措施的一项风险.韩国央行是在1月17-24日进行调查,当时汇率议题热度甚高,但G20会议尚未召开.

韩国央行新闻稿指出,与去年8月公布的前次调查相比,家庭债务同样都列为韩国金融体系五大风险之一,但汇率冲突首次进入这份名单.

日本近期大幅扩张超宽松货币政策,导致日圆兑多数货币剧贬,引发许多国家不满,主要来自新兴市场国家.

韩元兑日圆 继去年大涨23%后,今年已升值约6%,引发外界担心韩国对主要市场的出口可能受创.(完) (编译 蔡美珍; 审校 张若琪)
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