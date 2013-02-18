韩国金融: 汇率议题已被视为金融体系主要风险之一--央行调查

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透首尔2月18日 - 周一公布的一项韩国央行调查显示,国际社会在汇率政策上的冲突,已对韩国金融体系构成新的重大风险,而有关美国及中国经济的疑虑则有所降温.
调查显示,在韩国金融体系的前五大风险因子中,家庭债务持续高居首位.韩国家庭债务水准为平均一年可支配收入的1.5倍以上,在全球名列前茅.
韩国央行的调查访问90位金融市场人士,以复选方式回答,82.2%受访者认为家庭债务为最大风险,但归类于中期风险.
汇率冲突则以57.8%居次.
20国集团(G20)周末会议重申不会发动货币竞贬,但承认这是货币刺激措施的一项风险.韩国央行是在1月17-24日进行调查,当时汇率议题热度甚高,但G20会议尚未召开.
韩国央行新闻稿指出,与去年8月公布的前次调查相比,家庭债务同样都列为韩国金融体系五大风险之一,但汇率冲突首次进入这份名单.
日本近期大幅扩张超宽松货币政策,导致日圆兑多数货币剧贬,引发许多国家不满,主要来自新兴市场国家.
韩元兑日圆 继去年大涨23%后,今年已升值约6%,引发外界担心韩国对主要市场的出口可能受创.(完) (编译 蔡美珍; 审校 张若琪)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。