中国新债: 中金公司周四将发行10亿元短融,期限三个月

路透上海2月18日 - 中国国际金融公司周一公告称,将于周四(21日)在银行间债市招标发行10亿元人民币短期融资券,期限三个月(91天). 刊登在上海清算所的公告称,上述短融具体招标时间为2月21日10:00-11:00.具体条款如下: 发行人 核定最高发行 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日