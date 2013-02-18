更正-日本股市: 日经指数早盘收涨2.3%逼近"四年"高位,受G20会议激励

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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(因英文原文有误,标题和第三段的里程碑应为"四年高位",非"两年半高位")
路透东京2月18日 - 日本股市日经指数周一早盘收市跳涨2.3%,出口股及银行股带头冲高,因在20国集团(G20)会议并未点名批评日本采取导致日圆贬值的政策后,日圆再度走贬.
日经指数早盘收高251.61点,至11,425.44,金融股及房地产股协助推升日经指数,投资人乐见G20明显认可日本作法.
日经指数目前只比2月6日触及的四年高点11,498.42低了0.6%.
"今日大盘并非由个股推动,而是期货或衍生品相关资金流动.主要由热钱主导,"法银巴黎主管Kyoya Okazawa称.
三菱UFJ金融集团 跳涨4.9%,瑞穗金融集团 及三井住友金融集团 分别上涨4.1%及4.5%.
东证股价指数 劲升2.2%,至962.88,成交量较过去两周略淡.早盘收市时,成交量为过去90个交易日平均全日水准的66.4%.(完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。