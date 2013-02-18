更正-日本股市: 日经指数早盘收涨2.3%逼近"四年"高位,受G20会议激励

(因英文原文有误,标题和第三段的里程碑应为"四年高位",非"两年半高位")

路透东京2月18日 - 日本股市日经指数周一早盘收市跳涨2.3%,出口股及银行股带头冲高,因在20国集团(G20)会议并未点名批评日本采取导致日圆贬值的政策后,日圆再度走贬.

日经指数早盘收高251.61点,至11,425.44,金融股及房地产股协助推升日经指数,投资人乐见G20明显认可日本作法.

日经指数目前只比2月6日触及的四年高点11,498.42低了0.6%.

"今日大盘并非由个股推动,而是期货或衍生品相关资金流动.主要由热钱主导,"法银巴黎主管Kyoya Okazawa称.

三菱UFJ金融集团 跳涨4.9%,瑞穗金融集团 及三井住友金融集团 分别上涨4.1%及4.5%.