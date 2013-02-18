《中国金融债发行日程表》--2月18日

以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) ============================================================================== 国开行 *60 1 *3.1513% 固息金融债 2/6-2/19 *60 3 *3.7207% *60 5 *4.0489% *60 7 *4.2582% *60 10 *4.3662% (中标收益率,今年1-5期固息债第二次增发) *国开行 不超过50 3 周二招标 浮息金融债 2/20-2/21 不超过50 5 (今年第6-9期一年定存基准浮息债第一次增发) 不超过50 7 不超过50 10 *农发行 至多200 7 周二招标 固息金融债 2/20-2/26 *进出口行 200 3 周三招标 固息金融债 2/20-3/8 200 5 周三招标 固息金融债 2/20-2/27 注: *表示新增.(完） (整理 刘昕; 审校 边竞)