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亚洲 | 2013年 2月 18日 星期一 13:21 BJT

《中国金融债发行日程表》--2月18日

以下为中国即将或正在发行的金融债:

  发债主体         规模         期限     票面利率     债券类型     发行时间  
               (亿元人民币)     (年)
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   国开行          *60           1       *3.1513%    固息金融债    2/6-2/19
                   *60           3       *3.7207%
                   *60           5       *4.0489%
                   *60           7       *4.2582% 
                   *60          10       *4.3662%
                                  (中标收益率,今年1-5期固息债第二次增发)        
   
  *国开行       不超过50         3        周二招标   浮息金融债    2/20-2/21
                不超过50         5     (今年第6-9期一年定存基准浮息债第一次增发)       
                不超过50         7              
                不超过50        10

  *农发行       至多200          7        周二招标   固息金融债    2/20-2/26        
      
  *进出口行        200           3        周三招标   固息金融债    2/20-3/8   
                   200           5        周三招标   固息金融债    2/20-2/27
    
  注: *表示新增.(完）

 (整理 刘昕; 审校 边竞)
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