中国新债: 国泰君安证券周四将招标发行30亿元短融,期限三个月

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透上海2月18日 - 中国国泰君安证券股份有限公司周一公告称,将于周四(21日)在银行间债市招标发行30亿元人民币短期融资券,期限三个月(90天). 刊登在上海清算所的公告称,上述短融具体招标时间为2月21日10:00-11:00.具体条款如下: 发行人 核定最高发行 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日
余额(亿元) (亿元) (月) (缴款日) =================================================================================== 国泰君安 100 30 3 2/21招标 工行/建行等 AAA 2/22 2/25 =================================================================================== (完) 参看详情,请点选上海清算所网站(here) (发稿 徐永; 审校 张喜良)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。