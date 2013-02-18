路透基点: 聚信国际租赁3.5亿元人民币贷款案完成签约--RLPC

中国银行上海分行是牵头行与代理行.中国交通银行与南京银行以参与行身份加入.

根据聚信国际租赁的网站,该公司是由上海爱建信托投资有限责任公司、聚兴（香港）国际控股有限公司与上海众阳投资有限公司在2009年联合成立的,总注册资本2,350万美元.(完) (编译 隋芬; 审校 蔡美珍)