路透基点: 聚信国际租赁3.5亿元人民币贷款案完成签约--RLPC

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透香港2月18日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称,聚信国际租赁有限公司签署了一笔3.5亿人民币(5,600万美元)的三年期贷款.
中国银行上海分行是牵头行与代理行.中国交通银行与南京银行以参与行身份加入.
所筹资金将用作营运资本.
贷款签署时间是1月底.
根据聚信国际租赁的网站,该公司是由上海爱建信托投资有限责任公司、聚兴（香港）国际控股有限公司与上海众阳投资有限公司在2009年联合成立的,总注册资本2,350万美元.(完) (编译 隋芬; 审校 蔡美珍)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。