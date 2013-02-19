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货币新闻 | 2013年 2月 19日 星期二 10:44 BJT

新债招标: 中国国开行三年和五年定存浮息债均低于市场预期--业内人士

路透北京2月19日 - 业内人士周二透露,中国国家开发银行 上午增发的三年期定存基准浮息债,中标利差为70.82个基点(bp),明显低于79bp的市场预测均值;同时招标增发的五年期定存基准浮息债,中标利差94.31bp,亦大幅低于103bp的预测均值.

稍后国开行七年和10年期浮息债招标将于北京时间11:10结束.市场对后两期债的利差预测均值分别为121bp和138bp.

该次增发债具体条款如下:

第六期第一次增发 第七期第一次增发

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招标量 不超过50亿元 不超过50亿元

期限/计息方式 三年/浮息 五年/浮息

利率基准 一年定存基准 一年定存基准

招标时间 2月19日9:30-10:30 2月19日9:30-10:30

招标方式 单一利差(荷兰式)招标 单一利差(荷兰式)招标

起息日 1月17日 1月17日

缴款日 2月21日 2月21日

分销期 2月20日-2月21日 2月20日-2月21日

上市日 2月27日 2月27日

基本承销额 无 无

付息频率 半年付息 半年付息

承揽费 债券面值的0.05% 债券面值的0.10%

发行人增发权利 保留 保留

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第八期第一次增发 第九期第一次增发

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招标量 不超过50亿元 不超过50亿元

期限/计息方式 七年/浮息 10年/浮息

利率基准 一年定存基准 一年定存基准

招标时间 2月19日9:30-11:10 2月19日9:30-11:10

招标方式 单一利差(荷兰式)招标 单一利差(荷兰式)招标

起息日 1月17日 1月17日

缴款日 2月21日 2月21日

分销期 2月20日-2月21日 2月20日-2月21日

上市日 2月27日 2月27日

基本承销额 无 无

付息频率 半年付息 半年付息

承揽费 债券面值的0.10% 债券面值的0.15%

发行人增发权利 保留 保留

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国开行表示,上述增发债券上市后同对应的原债券合并交易.

国开行并称,如遇市场情况发生重大变化,发行人将保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整权利.(完) (发稿 康熙泽; 审校 杨淑祯)
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