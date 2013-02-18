《台湾新债》台电今年将扩大公司债发行规模,充实营运资金--消息

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透台北2月18日 - 一位了解情况的消息人士周一表示,台湾最大公司债发行单位的台湾电力,今年将充实营运资金项目列为发行计划之内,因此公司债发行规模会较去年的753.5亿台币明显扩增,预估将达到1,000亿.
该名接近公司的人士指出,过去充实营运资金项目是以银行借款支应为主,惟去年公司债发行利率持续走低,藉由发债取得资金的成本已较银行借款便宜,因此今年改采发行公司债筹资.
他表示,台电发行公司债主要是为了因应资本支出,该公司在今年的预算书中,也编列了约1,300亿台币的经费,但是否会如去年般调降,仍有待观察.但若债市持续维持偏多格局,令充实营运资金部分改以发债募资,今年的发行规模一定会较去年扩大.
"今年会比去年大,...超过1,000亿有可能."该人士说.
另受主管机关于去年底规定,企业发行公司债需先向金管会证券期货局申报核准规定影响,台电今年首档公司债的标售作业,可能会向后递延至3月底或4月初,较去年的3月14日延后约两周时间.
不过该人士指出,虽然标售时间延后,但今年发行期数至多还是5-6期,每期标售的额度会比120-180亿台币的过往均量多一些.
台电去年因资本支出减少200亿台币,全年发债规模仅达753.5亿台币,较公司原预计的900-1,000亿减少约两成.该公司董事长黄重球此前曾表示,未来台湾产业结构势必调整,将考虑未来五年内递延资本支出近1,000亿台币.
台电为百分之百国营,且为独占的电力事业,评等优良,发行利率也是公司债市场最主要的参考指标.标准普尔转投资的中华信评给予台电"twAAA"评等.(完) (记者 董永年; 审校 张喜良)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。