《台湾新债》台电今年将扩大公司债发行规模,充实营运资金--消息

路透台北2月18日 - 一位了解情况的消息人士周一表示,台湾最大公司债发行单位的台湾电力,今年将充实营运资金项目列为发行计划之内,因此公司债发行规模会较去年的753.5亿台币明显扩增,预估将达到1,000亿.

该名接近公司的人士指出,过去充实营运资金项目是以银行借款支应为主,惟去年公司债发行利率持续走低,藉由发债取得资金的成本已较银行借款便宜,因此今年改采发行公司债筹资.

他表示,台电发行公司债主要是为了因应资本支出,该公司在今年的预算书中,也编列了约1,300亿台币的经费,但是否会如去年般调降,仍有待观察.但若债市持续维持偏多格局,令充实营运资金部分改以发债募资,今年的发行规模一定会较去年扩大.

"今年会比去年大,...超过1,000亿有可能."该人士说.

另受主管机关于去年底规定,企业发行公司债需先向金管会证券期货局申报核准规定影响,台电今年首档公司债的标售作业,可能会向后递延至3月底或4月初,较去年的3月14日延后约两周时间.

不过该人士指出,虽然标售时间延后,但今年发行期数至多还是5-6期,每期标售的额度会比120-180亿台币的过往均量多一些.

台电去年因资本支出减少200亿台币,全年发债规模仅达753.5亿台币,较公司原预计的900-1,000亿减少约两成.该公司董事长黄重球此前曾表示,未来台湾产业结构势必调整,将考虑未来五年内递延资本支出近1,000亿台币.

台电为百分之百国营,且为独占的电力事业,评等优良,发行利率也是公司债市场最主要的参考指标.标准普尔转投资的中华信评给予台电"twAAA"评等.(完) (记者 董永年; 审校 张喜良)