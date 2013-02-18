中国汇市: 人民币即期走跌,节后购汇及日圆续走软构成短期贬值压力

* 人民币即期下跌

* 中资行购汇较多

* 购汇料包含节后信用卡还债短期因素

* G20未责难日本,短期人民币亦面临一定贬值压力

路透北京2月18日 - 人民币兑美元即期 周一早盘走跌,中资行购汇较多.交易人士指出,购汇除一部分企业需求外,估计也包含节后信用卡还债因素,因观察到购汇主力均为发卡较多的银行.

他们续称,近日20国集团(G20)会议未对日本的宽松货币政策有所责难,日圆料进一步走软,短期内人民币也因此面临一定贬值压力.

"G20也没有对日本责难,也就是发达国家的政治压力近期不大,人民币趁这个时机也进行适当的贬值,有利于恢复外贸活力,这应该是比较聪明的做法."上海一外资行交易员分析说.

他表示,今天中资行可能有购汇还信用卡债的需求.春节长假期间游客到境外用信用卡消费以后,发卡银行需要用人民币买美元,再还给境外行.不过这个因素应该比较短暂.

北京一国有大行交易员也认为,节后购汇偏多不会持续太久,本周内可能还会回到净结汇的市况.

北京时间12:20,人民币兑美元即期报6.2404元,上日收报6.2325元.今日人民币兑美元中间价 为6.2816元,上日中间价为6.2793元.

交易员多认为,3月初召开两会(人大,政协会议)前人民币中间价会保持相对平稳.上述外资行交易员称,人民币成交价短期可能小幅走贬,以减轻相对于弱势日圆近期以来积攒的贬值压力,并缩窄与中间价之间差距.

日圆周一全线走软,之前20国集团(G20)会议未直接批评日本积极推高通胀计划.该计划导致日圆走软,并招致国际社会抱怨其为日本带来竞争优势.

中金公司首席经济学家彭文生最新研究报告称,日圆兑美元 、兑人民币汇率从去年9月至今大幅贬值,但对于中国经济的影响料有限,包括贸易渠道、资金流动等方面所会受到的冲击都不大.

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上,美元/人民币一年期品种 最新报在6.3239/76,上日尾盘为6.3100.

北京时间12:20,离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2268/82元,上一交易日尾盘报6.2185元.

中国社科院学者发表文章建议,中国应保持人民币兑美元汇率 每日上下1%波幅限制,并明确宣布人民币汇率波幅实施年度波幅上下限管理,每年上下波动幅度不超过7.5%,在此范围内,人民币汇率完全由市场供求自发决定.

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)

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