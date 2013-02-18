重发-背景资料: 中国跨境贸易及直接投资人民币结算量一览

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透香港2月18日 - 中国人民银行公布,2013年1月跨境贸易人民币结算为3,140亿元人民币,较前一个月减少8.19%;其中货物贸易结算环比减9%至2,257亿元.
人民币国际化脚步推进,人民币贸易结算需求日渐增长,香港信报引述汇丰控股 香港区总裁冯婉眉谈话称,人民币国际结算未来一两年会大幅增长,有很大机会超越英镑成为第三个普遍应用的结算货币.
2012年全年跨境贸易人民币结算业务累计为2.94万亿元人民币,较上年的2.08万亿元成长41.3%;直接投资人民币结算业务为2,802亿元,按年增长152.66%.
以下为中国人民银行公布的跨境贸易人民币结算量及直接投资人民币结算量数据(单位:亿元人民币)
跨境贸易 货物贸易 服务贸易 对外直接 外商直接
人民币结算 及其他 投资 投资 2013.01 3,140 2,257 883 11 281 2012.12* 3,529 2,491 1,023 39 557 2012.11 3,038 2,244 794 21 232 2012.10 2,333 1,665 668 11 176 2012.09* 2,830 1,931 886 10 285 2012.08 2,710 1,900 810 12 200 2012.07 2,441 1,683 758 12 142 2012.06 2,593 1,689 904 35 164 2012.05 2,160 1,476 684 30 160 2012.04 1,962 1,355 607 93 124 2012.03 2,613 1,879 734 8 219 2012.02 1,907 1,336 571 4 116 2012.01 1,284 951 333 17 135 注: 2012年9及12月数字是以季度及年度数字为基础,由路透计算而得.(完) (记者 李珊珊; 审校 杨淑祯)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。