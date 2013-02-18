重发-背景资料: 中国跨境贸易及直接投资人民币结算量一览

2012年全年跨境贸易人民币结算业务累计为2.94万亿元人民币,较上年的2.08万亿元成长41.3%;直接投资人民币结算业务为2,802亿元,按年增长152.66%.

人民币结算 及其他 投资 投资 2013.01 3,140 2,257 883 11 281 2012.12* 3,529 2,491 1,023 39 557 2012.11 3,038 2,244 794 21 232 2012.10 2,333 1,665 668 11 176 2012.09* 2,830 1,931 886 10 285 2012.08 2,710 1,900 810 12 200 2012.07 2,441 1,683 758 12 142 2012.06 2,593 1,689 904 35 164 2012.05 2,160 1,476 684 30 160 2012.04 1,962 1,355 607 93 124 2012.03 2,613 1,879 734 8 219 2012.02 1,907 1,336 571 4 116 2012.01 1,284 951 333 17 135 注: 2012年9及12月数字是以季度及年度数字为基础,由路透计算而得.(完) (记者 李珊珊; 审校 杨淑祯)