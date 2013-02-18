《中国基金发行日程表》--2月18日

路透上海2月18日 - 以下为已公布发行期或正在发行的开放式基金: 名称 基金公司 托管行 分销机构 发行时间 备注 ======================================================================================== 上投智远30 上投摩根基金 建设银行 中国银行、银河证券等 1/28-3/1 万家岁得利 万家基金 工商银行 建设银行、齐鲁证券等 2/1-3/1 定期 鹏华国企债 鹏华基金 工商银行 建设银行、银河证券等 2/4-3/6 ======================================================================================== 注: 1."*"表新增或更新. 2.据银河证券基金研究中心初步统计,截至2012年12月31日,中国公募基金整体资产净值(含联接基金)为2. 87万亿元人民币,较2011年同期增长30.77%. 3.2012年基金公司资产管理规模排名前10位的是:华夏、易方达、嘉实、南方、博时、广发、工银瑞信、 中银、大成、华安.(完) (整理 边竞; 审校 李宏薇)