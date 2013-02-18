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亚洲 | 2013年 2月 18日 星期一 14:01 BJT

《中国基金发行日程表》--2月18日

路透上海2月18日 - 以下为已公布发行期或正在发行的开放式基金:
    
    名称         基金公司    托管行            分销机构            发行时间      备注
========================================================================================  
 上投智远30    上投摩根基金 建设银行     中国银行、银河证券等      1/28-3/1  
      
 万家岁得利    万家基金     工商银行     建设银行、齐鲁证券等      2/1-3/1  
 定期
    
 鹏华国企债    鹏华基金     工商银行     建设银行、银河证券等      2/4-3/6    
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注: 1."*"表新增或更新.
    2.据银河证券基金研究中心初步统计,截至2012年12月31日,中国公募基金整体资产净值(含联接基金)为2.
87万亿元人民币,较2011年同期增长30.77%.
    3.2012年基金公司资产管理规模排名前10位的是:华夏、易方达、嘉实、南方、博时、广发、工银瑞信、
中银、大成、华安.(完)

 (整理 边竞; 审校 李宏薇)
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