中国政策:各省可新设或授权资产管理公司处置当地金融企业不良贷款--消息

路透香港2月18日--- - 为应对不良贷款"双升"的风险,中国监管部门已开始加大处置金融业不良资产的力度.两位熟悉情况的消息人士周一向路透表示,中国财政部联合银监会近日已下发通知,明确各省可成立地区性的资产管理公司,负责收购处置当地的金融机构产生的不良贷款.

接近财政部人士称,这一通知是去年财政部、银监会2月为盘活金融企业不良资产出台《金融企业不良资产批量转让管理办法》的补充,明确了地方资产管理公司参与收购的范围.

"各省、自治区、直辖市地方政府设立或者授权的资产管理或经营公司允许收购本地区域的金融企业的不良资产,而AMC(四大资产管理公司)则收购的是全国性金融机构的不良资产."上述人士称.

一位国有大行资产保全部人士对路透表示,四大国有银行在内的上市银行已经过了数次政策性剥离不良资产,但商业化转让不良资产的路径并不明确,各地方的城商行、农商行等金融机构的不良资产转让基本是自主性采用拍卖、变卖、协议转让等方式处置.2006年以后,商业银行不再大规模向资产公司出售不良资产,目前四大AMC的不良资产存量已不多.

"这次出台的通知就是明确各地的资产管理或经营公司的资质认可条件,各省市政府可以新设或授权资产管理公司参与银行不良资产批量转让了,来推动银行机构不良资产的处置速度."另一位监管层人士表示.

中国于1999年成立了四家直属国务院的资产管理公司--长城、信达、华融和东方资产管理公司,专门对应负责解决中国农业银行、建设银行、工商银行、中国银行不良资产的问题.

中国银监会数据显示,截至去年年末,中国商业银行不良贷款率为0.98%,虽与年初持平,但已较去年第三季度末的0.95%上升了0.03个百分点.银行业的不良率在去年第三季度首现反弹,第一季度末、第二季度末、第三季度末的不良贷款率分别为0.94%、0.94%和0.95%.