离岸人民币: 台湾第一银称开办前三日人民币存款11亿,占全台DBU三分之一

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透台北2月18日 - 高利抢市奏效,台湾第一金控 旗下第一银行周一称,人民币业务开办前三日(6-8日)已吸收11.04亿元存款,占同期台湾全体外汇指定银行(DBU)人民币存款量的三分之一.
第一银行总经理江金德在新春团拜后接受媒体采访时并指出,台湾人民币业务自6日全面开放,人民币业务开办前三日就新增近2.7万的开户数,其中以个人户为大宗,占一银DBU新增人民币存款量达8亿元.
"多台币一年期定存多1%才有诱因!"他说.第一银行人民币业务开办前三日一年期定存牌告利率达2.38%,算是业界一年期定存最高利率,不过今日牌告利率已降为2.08%.
台湾央行一位不具名官员指出,台湾DBU已正式开办人民币业务,目前只有统计开办前二日(6-7日)的全体银行人民币存款达28亿元.台湾央行此前仅公布,初步统计首日办理人民币存款达13亿.
江金德并看好台湾成为人民币离岸市场.他表示,台湾在离岸人民币市场要迎头赶上香港,"没有个5,000亿人民币怎么玩得起来!"
他认为,日本祭出货币宽松政策,导致日圆、韩元齐贬,所以即使人民币没有升值,也是算相对升值.
第一金控董事长蔡庆年则提醒,人民币存款的吸收规模还要观察清算额度多少而定,因为中银台北分行也仅是告知先申请先卡位,额度到了就砍.
展望今年海外布局,蔡庆年指出,今年将启动第四波海外布点计划,包括大陆也会再起一波,并看好非洲经济成长动能,考虑到非洲设点,希望能直接申设分行.
台湾本地银行2月6日起全力拥抱人民币业务,多家银行祭出高利率奇招来吸引民众存放人民币,其中更不乏三个月天期定存利率3.5%或是第三个月定存利率6.66%的高利率.
受惠于两岸金融政策持续释出利多,当地时间12:35,台湾金融保险类指数 上涨1.21%,表现明显优于台湾加权指数 的0.61%涨幅.(完) (记者 詹静宜/高洁如; 审校 张喜良)
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路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。