离岸人民币: 台湾第一银称开办前三日人民币存款11亿,占全台DBU三分之一

路透台北2月18日 - 高利抢市奏效,台湾第一金控 旗下第一银行周一称,人民币业务开办前三日(6-8日)已吸收11.04亿元存款,占同期台湾全体外汇指定银行(DBU)人民币存款量的三分之一.

第一银行总经理江金德在新春团拜后接受媒体采访时并指出,台湾人民币业务自6日全面开放,人民币业务开办前三日就新增近2.7万的开户数,其中以个人户为大宗,占一银DBU新增人民币存款量达8亿元.

"多台币一年期定存多1%才有诱因!"他说.第一银行人民币业务开办前三日一年期定存牌告利率达2.38%,算是业界一年期定存最高利率,不过今日牌告利率已降为2.08%.

台湾央行一位不具名官员指出,台湾DBU已正式开办人民币业务,目前只有统计开办前二日(6-7日)的全体银行人民币存款达28亿元.台湾央行此前仅公布,初步统计首日办理人民币存款达13亿.

江金德并看好台湾成为人民币离岸市场.他表示,台湾在离岸人民币市场要迎头赶上香港,"没有个5,000亿人民币怎么玩得起来!"

他认为,日本祭出货币宽松政策,导致日圆、韩元齐贬,所以即使人民币没有升值,也是算相对升值.

第一金控董事长蔡庆年则提醒,人民币存款的吸收规模还要观察清算额度多少而定,因为中银台北分行也仅是告知先申请先卡位,额度到了就砍.

展望今年海外布局,蔡庆年指出,今年将启动第四波海外布点计划,包括大陆也会再起一波,并看好非洲经济成长动能,考虑到非洲设点,希望能直接申设分行.

台湾本地银行2月6日起全力拥抱人民币业务,多家银行祭出高利率奇招来吸引民众存放人民币,其中更不乏三个月天期定存利率3.5%或是第三个月定存利率6.66%的高利率.