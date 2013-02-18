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亚洲 | 2013年 2月 18日 星期一 13:57 BJT

《汇市简讯》美元/日圆回到94.00下方,因日内多头平仓

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* 除了先是从93.62反弹至94.00下方,之后又攻上94.22外,亚洲盘淡静

* 美元/日圆在伦敦盘前又回到94.00下方,因日内有多头平仓

* 资金流动仍淡静,因今晚美国适逢假期

* 94.50和95.00仍或为期权障碍水准.(完)

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