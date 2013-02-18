路透基点: 上海天然气管网公司崇明天然气管道项目获12亿元贷款

路透香港2月18日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称,上海天然气管网有限公司已获得12亿元人民币(1.92亿美元)贷款,贷款期限为179个月,用于上海崇明岛天然气管道项目.

消息人士称,是次贷款的牵头银行(MLA)为中国工商银行上海分行.申能集团财务有限公司为联合牵头行.交通银行和上海浦东发展银行为共同主办行.中国银行,上海银行,中国建设银行和中国民生银行为参贷行.