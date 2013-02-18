路透基点: 上海天然气管网公司崇明天然气管道项目获12亿元贷款

标题新闻：标普确认沙特“A-/A-2”评等，展望为稳定，预计沙特原油日产量将保持在目前的1,000万桶
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路透香港2月18日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称,上海天然气管网有限公司已获得12亿元人民币(1.92亿美元)贷款,贷款期限为179个月,用于上海崇明岛天然气管道项目.
消息人士称,是次贷款的牵头银行(MLA)为中国工商银行上海分行.申能集团财务有限公司为联合牵头行.交通银行和上海浦东发展银行为共同主办行.中国银行,上海银行,中国建设银行和中国民生银行为参贷行.
贷款利率低于中国人行基准利率.
消息人士称,贷款签署时间是1月31日.
贷款企业是申能股份有限公司和上海燃气(集团)有限公司的合资公司.这两家公司均为国营申能集团的下属企业.(完)
(编译 郑茵 审校 丁琦)
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路透伦敦4月7日 - 投资者周五寻求在欧元区公债避险，令收益率跌至多周低位，此前美国对叙利亚进行导弹袭击导致外交局势紧张，美国数据疲弱增添了对美国经济复苏力道的疑虑。
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