香港个股: 长实以商业信托形式分拆酒店套房业务上市计划不再进行--高层

路透香港2月18日 - 香港地产发展商--长江实业 执行董事赵国雄周一称,该公司以商业信托形式分拆酒店套房业务上市之计划不再进行,改为将部分套房分拆出售.

他向记者表示,长实拟将其中一个酒店套房项目--位于葵涌的雍澄轩总共360个房间的项目分拆出售,并估计首批发售的65个房间可套现2.46亿港元.

"暂时没打算再分拆业务上市,因为把个别项目分拆出售,可以套现更多资金."赵国雄说.

长实于去年10月公布旗下Horizon Hospitality Investment及Horizon Hospitality(Holdings)已向联交所申请以商业信托形式分拆于香港四间服务式公寓--海澄轩、海湾轩、海韵轩以及雍澄轩作独立上市,涉及的总出租面积约3,320,000平方尺,共有4,833间套房.

长实午盘跌0.56%,报123.4港元.(完)