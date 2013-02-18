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亚洲 | 2013年 2月 18日 星期一 14:10 BJT

《汇市简讯》欧元/日圆随美元/日圆一道走低,稍早曾至125.67

0550GMT

* 欧元/日圆连同美元/日圆一起下跌,日内多头也轧平部位

* 125.25附近有买单,正趋下移的200小时移动均线切入位在125.24

* 同样下移的100小时移动均线切入位在125.06--此处有更多买单及支撑

* 关注日线图一目均衡转换线125.28

* 一目均衡基准线122.07及周五低位122.90的支撑强劲.(完)

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