白宫起草移民改革备用计划,共和党人不看好

(本文由路透中文网编译并提供)

路透华盛顿2月17日 - 美国白宫幕僚长麦克唐纳（Denis McDonough）周日称，白宫正在起草备用的移民改革计划，以备由两党成员组成的国会委员会制定的法案无法获得通过，不过一名关键的共和党人则表示总统的计划在提交国会时会被“当即棒杀”。

麦克唐纳指出，政府期待两党共同的努力能够制定出广为接受的计划，但也希望有备无患。

“我们所做的和总统上个月说的完全一致......我们正在进行准备。”麦克唐纳在ABC的《This Week》节目中表示。这也证实了周六的一则相关报导。

《USA Today》周六称，白宫正在起草的移民计划将允许非法移民在八年内变成合法的永久居民。报导还指出，计划将提供更多安全资金，要求企业检查四年内新雇员的移民状态。

麦克唐纳并未给出白宫计划的细节，但指出今年通过移民改革法案很重要，并明确表示政府希望国会两党共同努力能够取得成果。

“因此让我们确保他们完成这项工作，现在他们正在进行努力。我们必须在移民改革上取得进展，我们应该今年通过移民改革，总统将继续与该团队合作，确保移民改革获得通过。”

共和党人希望表明他们了解拉美裔对移民问题的担忧，但也必须留意党内保守派成员对鼓励更多非法移民的担忧。

参议员Marco Rubio是共和党在该问题上的关键人物，也是草拟法案的八人委员会中的一人。他认为，白宫的草案存在严重瑕疵，是失败的移民政策的翻版，将导致美国移民问题恶化。(完)