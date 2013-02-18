更新版-日本经济: 需要时间以判断日本安倍政府的政策是否有效--标普

安倍去年12月上任后推出刺激计划来推动经济,其支出规模是全球金融危机以来最大.日本央行也决定采纳安倍将2%作为通胀目标的呼吁,并承诺从明年起实施"无限制"宽松措施,以助推升物价、刺激需求.

扩大财政支出的作法曾引发关于日本债务负担的忧虑.日本债务状况已是主要经济体中最糟糕,规模是该国经济总量5万亿(兆)日圆的两倍,并甚至有可能进一步恶化.

标普表示,日本国际收支平衡表依旧强劲,仍是全球最大的对外净债权国,其外汇储备位居全球第二,仅次于中国.

但标普也称,日本国际收支状况多少有些转弱,因其增加了能源进口,以抵消核电厂关闭带来的影响.

该机构表示,4月开始的财年中,日本财政预算赤字可能将维持在GDP的10%左右,表明该国公共财政状况依然羸弱.

声明指出,如果标普认为日本政府结束通缩的政策无效,或政府实际融资成本增加,就有可能调降该国评级.

标普也表示,另一方面,如果安倍的政策成功提振经济成长且令税收增加,今年日本的主权评级就会保持稳定.