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市场报道 | 2013年 2月 18日 星期一 14:15 BJT

汇市简讯: 欧元/美元在1.3326筑底,处于守势

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* 欧元/美元处于守势,守在略高于今日稍早低位1.3326上方

* 一路向下至1.3300及下方有买单,在1.3400之前及往上都挂有卖单

* 在1.3300下方有强劲买盘,在1.3400略上方有强劲卖盘

* 关注1.3300-1.3400的主要区间,等候新的方向.(完)

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