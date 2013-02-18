国际油市: 布兰特原油持稳于118美元下方,受全球经济成长前景支撑

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
"美国经济仍朝向复苏,应能支撑全球经济和股市."Astmax Investments大宗商品基金经理Tetsu Emori称.
"中国投资者本周返回市场,该国经济也朝上行,应能支撑大宗商品."
0521 GMT,布兰特原油 小涨0.12美元至每桶117.78美元;上周周线为1月中以来首周下滑.美国原油 跌0.23美元至95.63美元,上周小涨.油市交易量可能偏淡,因美国投资者适逢公众假期离场.
中东方面,对伊朗的制裁仍抑制该国供应.伊朗是石油输出国组织(OPEC)第三大产油国.
伊朗就核计划问题与主要大国间的谈判仍陷于僵持,投资者关注2月26日的另一场会议,寻求进展的迹象.
西方官员告诉路透,主要国家计划提议放宽禁止与伊朗交易黄金和其他贵金属的制裁禁令,以换取伊朗采取行动关闭其新扩建的Fordow铀浓缩工厂.
官方数据显示,沙特阿拉伯12月原油出口连续第三个月下滑,但幅度不及石油产量的跌幅.
徳意志银行分析师Soozhana Choi在报告中称,如果中国第一季石油需求平均增长7%,则OPEC第一季日供应量需要比去年第四季降低约70万桶,而非国际能源署(IEA)估计的减少100万桶.(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文
(编译 石冠兰/张若琪; 审校 丁琦/郑茵)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。