国际油市: 布兰特原油持稳于118美元下方,受全球经济成长前景支撑

"美国经济仍朝向复苏,应能支撑全球经济和股市."Astmax Investments大宗商品基金经理Tetsu Emori称.

"中国投资者本周返回市场,该国经济也朝上行,应能支撑大宗商品."

0521 GMT,布兰特原油 小涨0.12美元至每桶117.78美元;上周周线为1月中以来首周下滑.美国原油 跌0.23美元至95.63美元,上周小涨.油市交易量可能偏淡,因美国投资者适逢公众假期离场.

中东方面,对伊朗的制裁仍抑制该国供应.伊朗是石油输出国组织(OPEC)第三大产油国.

伊朗就核计划问题与主要大国间的谈判仍陷于僵持,投资者关注2月26日的另一场会议,寻求进展的迹象.

西方官员告诉路透,主要国家计划提议放宽禁止与伊朗交易黄金和其他贵金属的制裁禁令,以换取伊朗采取行动关闭其新扩建的Fordow铀浓缩工厂.

官方数据显示,沙特阿拉伯12月原油出口连续第三个月下滑,但幅度不及石油产量的跌幅.

徳意志银行分析师Soozhana Choi在报告中称,如果中国第一季石油需求平均增长7%,则OPEC第一季日供应量需要比去年第四季降低约70万桶,而非国际能源署(IEA)估计的减少100万桶.(完)

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