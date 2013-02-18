更新版 1-香港个股: 长实不再分拆酒店套房业务上市,改拆售料收益更高

* 长实称不再分拆酒店套房业务上市

* 拆售葵涌"雍澄轩"酒店套房,首推65个单位

* 拆售单位料录得佳收益 (新增更多细节和分析师评论)

路透香港2月18日 - 乘着目前市场流动资金充裕,投资者对高回报投资趋之若鹜的机会,香港主要地产商--长江实业 决定不再进行以商业信托形式分拆酒店套房业务上市之计划,改为将部分套房独立出售,料可套现更多资金.

长实执行董事赵国雄周一向记者表示,公司拟将其中一个酒店套房项目--位于葵涌的"雍澄轩"总共360个房间的项目分拆出售,并估计首批发售的65个房间可套现2.46亿港元.

"暂时没打算再分拆业务上市,因为把个别项目分拆出售,可以套现更多资金."赵国雄说.

"雍澄轩"为长实旗下以"Horizon"品牌营运的其中一家服务式公寓,于2009年开业,目前出租率达九成.首批推售的65个房屋的建筑面积由656-909平方尺,实用面积497-679平方尺,每间售价由339.4-453.5万港元.

赵国雄强调,"雍澄轩"乃酒店商业项目,并非一般的住宅项目,故此不受政府的特别印花税(SSD)和买家印花税(BSD)的束缚,买家买入房间后可以随时转售.

**测试水温**

按目前该项目的每房间每月平均租金1.35万港元计,回报率逾4%.

赵国雄表示,拆售该项目并不须向政府补地价,集团暂时未有计划以同样方式拆售其他服务式公寓项目,但他认为这方式拆售,收益比分拆上市更佳.

"我们也想试一下新产品,看看市场的反应."他说.

中信证券国际证券研究部房地产行业执行董事颜伟洪表示,"长实这次可能只是'试水温',看看政府和市场的反应,如果市场反应好,可能会推多些."

"现在市场资金泛滥,连一些泊不到车的停车位也有人买,这些(酒店房间)可以自己住或者出租都没问题."他说.

长实地产投资董事刘启文表示,拆售后"雍澄轩"的公共地方仍由酒店负责运作及管理,而所有入住的住客仍须按规定向酒店登记资料,每间房间的内部陈设也需要符合消防条例

长实于去年10月公布旗下Horizon Hospitality Investment及Horizon Hospitality(Holdings)已向联交所申请以商业信托形式分拆于香港四间服务式公寓--海澄轩、海湾轩、海韵轩以及雍澄轩作独立上市,涉及的总出租面积约3,320,000平方尺,共有4,833间套房.