中国股市: 沪综指长假后首日小幅收跌,受有色、金融等权重股回落拖累

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透北京2月18日 - 中国股市沪综指周一小幅收跌,受有色、金融等权重股回落拖累.分析师称,权重股面临技术性调整压力,令大盘陷入震荡整理.不过,在数据向好及政策面利好预期犹存的情况下,预计短期仍将延续节前的强势震荡上行格局.
沪综指 收报2,421.558点,跌10.844点或0.45%,上海A股今日成交额为1,032亿元人民币,上一交易日为983亿元.
"今日权重股回落,小盘股票强势,属于上行过程中权重股的技术性调整;同时,虽然春节期间消息面平稳,外盘影响亦不大,但股指运行到高位后市场出现犹豫心态."南京证券分析师温丽君指出.
她并表示,指数越过2,300点后,该点位的技术支撑比较强劲.另外,在数据不错,政策有利好预期,以及 IPO或延迟至6月后开闸的背景下,预计大盘仍处于强势震荡上行过程中.
今日有色、券商保险等金融股领跌,上证180金融指数 收跌1.77%,其中光大证券 收报15.1元,跌5.51%.赤峰黄金 收跌6.33%至21.15元.
由于中国农历春节长假,中国A股市场2月11-15日休市.
沪深300指数 收跌1.24%,报2,737.471点.沪深300指数3月合约 尾盘报2,753.2点,跌1.73%,成交量为601,047手.(完)
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路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。