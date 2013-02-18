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亚洲 | 2013年 2月 19日 星期二 07:59 BJT

台湾经济指标预测--2月19日至3月7日

以下为台湾近期预定公布的经济数据:  
    
 *  2月18日当周
 日期    当地时间    经济指标               公布月分   预估值               前值
 2/22    1630        国内生产总值(GDP)  第四季统计值       --     +3.42%(概估值)
 2/23    1610        经常帐                   第四季       --    顺差116.4亿美元
 
 *  2月25日当周      
  2/26   0830               季调失业率          1月        --            +4.22%
  2/26   1600                 外销订单          1月        --   +8.5%(年变动率)
  2/27   1600                 工业生产          1月        --            +2.39%
  2/27   1600             M2货币总计数          1月        --            +3.67%
    
     *  3月4日当周      
 日期    当地时间   经济指标              公布月分      预估值              前值
 3/5     1610       外汇存底                 2月底          --    4,065.57亿美元
 3/5     0830       消费者物价指数(CPI)        2月          --            +1.15%
 3/7     1600       出口                       2月          --            +21.8%
  --     --         央行理监事会议          第一季          --  重贴现率1.875%
    参看全球经济数据相关资料,可点选  
    参看台湾经济数据相关资料,可点选 ;相关新闻请点选
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