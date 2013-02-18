台湾政经: 新行政院长江宜桦称将以创新、变革为施政理念

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透台北2月18日 - 台湾新任行政院长江宜桦周一表示,今日上任的新内阁将以能创新、变革,及建立一个富而好礼民主社会为施政理念.
江宜桦及接任经建会主委的前政务委员管中闵等财经阁员今日举行交接,江宜桦在新阁上任后的首次谈话中指出,每届行政院团队都有其核心理念,而他将以上述理念为其施政目标.
"台湾其实有很好竞争机会与条件,但如何表现出来就需要创新."江宜桦说.
他并指出富而好礼是儒家思想,希望结合这个华人社会留给后世的精神资产,以及西方传入的民主制度,尊重多元意见及理性沟通,创造改变政治风气的契机.
此前总统府及行政院已宣布诸多内阁重要人事,包括行政院长由江宜桦接任、副院长由交通部长毛治国出任.主管内政部及劳工委员会的行政院政务委员由现任秘书长陈士魁接任,行政院秘书长则由台北市副市长陈威仁接任.
经济部长将由华航 董事长张家祝接任,行政院经济建设委员会主任委员则由政务委员管中闵接手.中央银行总裁一职在2月25日届满后,将由现任总裁彭淮南续任另一个五年任期.(完) (记者 林妙容; 审校 黄凯)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。