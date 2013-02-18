台湾政经: 新行政院长江宜桦称将以创新、变革为施政理念

路透台北2月18日 - 台湾新任行政院长江宜桦周一表示,今日上任的新内阁将以能创新、变革,及建立一个富而好礼民主社会为施政理念.

江宜桦及接任经建会主委的前政务委员管中闵等财经阁员今日举行交接,江宜桦在新阁上任后的首次谈话中指出,每届行政院团队都有其核心理念,而他将以上述理念为其施政目标.

"台湾其实有很好竞争机会与条件,但如何表现出来就需要创新."江宜桦说.

他并指出富而好礼是儒家思想,希望结合这个华人社会留给后世的精神资产,以及西方传入的民主制度,尊重多元意见及理性沟通,创造改变政治风气的契机.

此前总统府及行政院已宣布诸多内阁重要人事,包括行政院长由江宜桦接任、副院长由交通部长毛治国出任.主管内政部及劳工委员会的行政院政务委员由现任秘书长陈士魁接任,行政院秘书长则由台北市副市长陈威仁接任.