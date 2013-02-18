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亚洲 | 2013年 2月 18日 星期一 14:58 BJT

东京汇市: 日圆兑美元跌向33个月低位,G20未直接批评日本政策

纽约      当日     今年来    2012年
                             最新报价  上收市价   涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                         
 欧元/美元                     1.3345    1.3362     -0.13     +1.14    1.3194
 美元/日圆                      93.88     93.48     +0.43     +8.23     86.74
 欧元/日圆                     125.28    124.98     +0.24     +9.45    114.46
 美元/瑞郎                     0.9243    0.9210     +0.36     +0.96    0.9155
 英镑/美元                     1.5488    1.5516     -0.18     -4.70    1.6251
 美元/加元                     1.0071    1.0062     +0.09     +1.51    0.9921
 澳元/美元                     1.0297    1.0304     -0.07     -0.92    1.0393
 新西兰元/美                   0.8435    0.8445     -0.12     +1.84    0.8283
 元                                                                  
 澳元/日圆                     96.650    96.360     +0.30     +7.23    90.130
 新西兰元/日                   79.190    78.990     +0.25    -43.77   140.820
 圆                                                                  
 英镑/日圆                     145.40    145.09     +0.21     +3.25    140.82
 澳元/新西兰                   1.2199    1.2191     +0.07     -2.72    1.2540
 元                                                                  
                                                                             
 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦
 以此为基准计算.
 (完)
        
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 (编译 兰秀娟/梁睿雪/杜明霞/石冠兰/张若琪; 审校 王洋/侯向明/艾茂林/蔡美珍/张
明钧/许娜)
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