表格: 外资及陆资在台股买超31.4亿台币,连续九日买超

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透台北2月18日 - 台湾证券交易所周一资料显示,外资及陆资今日在台股买超31.4亿台币,累计连续九日买超达542.99亿;上日为买超74.82亿台币.
三大法人今日合计买超45亿台币,上交易日修正后为买超67.47亿台币.
以下为本月以来三大法人每日的买卖超纪录(单位为亿台币,r为修正后数字):
日期 外资及陆资 自营商 投信 合计
2/18 +31.40 +10.43 +3.17 +45.00
2/6 +74.82 -2.41 -4.94r +67.47r
2/5 +46.67r +2.37 -3.69r +45.35r
2/4 +80.73 +9.96 -7.43r +83.27r
2/1 +61.30r +4.95 +1.19r +67.44r 本月累计 +294.93 +25.30 -11.70 +308.53
月份 外资及陆资 自营商 投信 合计
1月 +163.04 +6.14 -79.48 +89.70
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参看台湾股市相关新闻,请点选 (完) (记者 林妙容; 审校 林高丽)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。