表格: 外资及陆资在台股买超31.4亿台币,连续九日买超

路透台北2月18日 - 台湾证券交易所周一资料显示,外资及陆资今日在台股买超31.4亿台币,累计连续九日买超达542.99亿;上日为买超74.82亿台币.

三大法人今日合计买超45亿台币,上交易日修正后为买超67.47亿台币.

以下为本月以来三大法人每日的买卖超纪录(单位为亿台币,r为修正后数字):

日期 外资及陆资 自营商 投信 合计

2/18 +31.40 +10.43 +3.17 +45.00

2/6 +74.82 -2.41 -4.94r +67.47r

2/5 +46.67r +2.37 -3.69r +45.35r

2/4 +80.73 +9.96 -7.43r +83.27r

2/1 +61.30r +4.95 +1.19r +67.44r 本月累计 +294.93 +25.30 -11.70 +308.53

月份 外资及陆资 自营商 投信 合计

1月 +163.04 +6.14 -79.48 +89.70

参看相关细节,请点选

here