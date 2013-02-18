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亚洲 | 2013年 2月 18日 星期一 15:11 BJT

《汇市简讯》伦敦盘初日圆仍面临卖压

0701GMT

* 美元/日圆上涨0.5%,欧元/日圆上涨0.3%,澳元及新西兰元兑美元均下跌0.1%

* 日经指数在日圆走贬及20国集团(G20)会后宽慰情绪推动下大涨2.09%;亚洲股市大多走强

* 美元/日圆脱离稍早高点94.22,在94.50及95.00之前面临卖压

* 今日登场事件包括欧元区12月经常帐,以及欧洲央行总裁德拉吉发表证词;美国金融市场逢假日休市 (完)

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