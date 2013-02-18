版本:
中国
亚洲 | 2013年 2月 18日 星期一 15:14 BJT

台湾债市: 小龙年开红盘交易清淡,跟随国际盘的整理格局

路透台北2月18日 - 台湾债市周一以红盘迎来小龙年新春,不过交易相当清淡,指标10年券102/6成交值仅4
9.5亿台币.交易商认为,主要是因为长假期间国际盘变动有限,再加上台湾内部没有消息指引盘势变动.
    
    交易商指出,美债未来走势还是最主要的观察重点.指标10年期公债 目前正处于测试关键价格
支撑的阶段,未正式突破前,不易对台债形成牵动效果.由于今晚美国金融市场因公共假期休市,因此明日台债还
是不脱狭幅整理格局.102/6发行前交易殖利率区间看在1.20-1.21%.   
    
    "国际没什么变化,先整理."一证券商交易主管说.
    
    另一证券商交易员则称,市场有点冷清,若近期国际盘没有变化,交易商可能只会在标债前押注结果,难有趋
势性的格局出现.
    
    美国公债价格上周五下滑,此前数据显示美国消费者信心改善,但收益率持于10个月高位的关键水准之下.
指标10年期公债 价格跌4/32,收益率报2.010%.该收益率近几日测试约2.03-2.06%的价格支撑水准,
但未能突破.如果突破,则价格可能进一步走软.      
          
             收盘价                    涨跌幅     报价(%)         区间(%)      成交值
    年期       期别                    (基点)                                (亿台币)
      10      102/6                     -0.70      1.2060   1.2020-1.2100        49.5
      15      102/1                     -1.90      1.4300   1.4300-1.4315         3.5
      20      102/3                     +2.05      1.6350   1.6345-1.6350         1.0
    虽然短期难见影响债市表现的变数,不过一交易商指出,国际面应关注月底义大利大选的结果,是否对欧洲
政治与经济情势造成影响.此外,美国国会能否在3月1日前就削减预算达成协议,也攸关国际债市表现.
    
    另一证券商交易员则强调,应该观察亚洲货币贬值趋势是否有新发展,另外也要观察台湾开办人民币业务后
,整体资金情势的演变.
    
       年期        期别                      收盘价 
         30       101/8                     没有成交
         20       102/3                       1.6350
         15       102/1                       1.4300
         10       101/9                       1.1965
          5       102/2                     没有成交
          2       102/4                     没有成交
 (完) 

 (记者 董永年; 审校 黄凯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐