台湾债市: 小龙年开红盘交易清淡,跟随国际盘的整理格局

路透台北2月18日 - 台湾债市周一以红盘迎来小龙年新春,不过交易相当清淡,指标10年券102/6成交值仅4 9.5亿台币.交易商认为,主要是因为长假期间国际盘变动有限,再加上台湾内部没有消息指引盘势变动. 交易商指出,美债未来走势还是最主要的观察重点.指标10年期公债 目前正处于测试关键价格 支撑的阶段,未正式突破前,不易对台债形成牵动效果.由于今晚美国金融市场因公共假期休市,因此明日台债还 是不脱狭幅整理格局.102/6发行前交易殖利率区间看在1.20-1.21%. "国际没什么变化,先整理."一证券商交易主管说. 另一证券商交易员则称,市场有点冷清,若近期国际盘没有变化,交易商可能只会在标债前押注结果,难有趋 势性的格局出现. 美国公债价格上周五下滑,此前数据显示美国消费者信心改善,但收益率持于10个月高位的关键水准之下. 指标10年期公债 价格跌4/32,收益率报2.010%.该收益率近几日测试约2.03-2.06%的价格支撑水准, 但未能突破.如果突破,则价格可能进一步走软. 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 10 102/6 -0.70 1.2060 1.2020-1.2100 49.5 15 102/1 -1.90 1.4300 1.4300-1.4315 3.5 20 102/3 +2.05 1.6350 1.6345-1.6350 1.0 虽然短期难见影响债市表现的变数,不过一交易商指出,国际面应关注月底义大利大选的结果,是否对欧洲 政治与经济情势造成影响.此外,美国国会能否在3月1日前就削减预算达成协议,也攸关国际债市表现. 另一证券商交易员则强调,应该观察亚洲货币贬值趋势是否有新发展,另外也要观察台湾开办人民币业务后 ,整体资金情势的演变. 年期 期别 收盘价 30 101/8 没有成交 20 102/3 1.6350 15 102/1 1.4300 10 101/9 1.1965 5 102/2 没有成交 2 102/4 没有成交 (完) (记者 董永年; 审校 黄凯)